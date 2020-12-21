Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяны Журик подала заявление об уходе.

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов отметил, что оно будет рассмотрено на внеочередном заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, который состоится 22 декабря 2020 года.

Секретарь Уполномоченного в довольно нервной манере сказала корреспонденту интернет-издания “Новости Саратова” о том, что как самой Татьяны Журик, так и ее пресс-секретаря на месте нет и подтвердить эту информацию она не может.