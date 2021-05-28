Предварительное голосование «Единой России», по итогам которого будут определены кандидаты для участия в предстоящих выборах в госдуму, началось 24 мая и продлится по 30 мая включительно.

О том, почему предварительное голосование популярно у жителей Энгельсского района, рассказала Юлия Таушанкова, координатор проекта «Крепкая семья» Энгельсского отделения партии «Единая Россия».

— Первое и самое важное – Предварительное голосование проходит по открытой модели, принять участие в процедуре могут все желающие.

Процедура абсолютно прозрачна и защищена от фальсификации и утечки персональных данных избирателей. Кроме того, 30 мая будут открыты избирательные участки для тех, кто не сможет проголосовать удаленно, – поделилась Юлия Таушанкова.

Предварительное голосование – это возможность поддержать кандидатов, достойных представлять Саратовский регион. Именно по итогам внутрипартийного голосования «Единая Россия» выдвинет кандидатов на выборы в Государственную думу.