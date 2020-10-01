Актерам театра оперы и балеты, как минимум, два года придется выступать на сцене ДК «Тантал». Об этом рассказал худрук театра Юрий Кочнев.

По его словам, сезон откроется 9 октября мероприятиями Собинского фестиваля, перенесенного с мая. Он будет посвящен 75-летию победы.

— А с 20 числа планируем здесь показывать текущий репертуар зрителям. Театр «звучит» отлично, хотя никто не планировал его, как зал для исполнения опер, хороший баланс с оркестром, удалось выгородить оркестровую яму, здесь удачная акустика по соотношению звучащего со сцены голова и оркестра, — отметил он.

Худрук рассказал, что тут театр остается не менее, чем на два полных сезона. Если все здесь будет хорошо, то даже поставят четыре новых спектакля.

Он отметил, что трех-то сезонов точно будет достаточно, а о пяти-шести сезонах речи не идет.