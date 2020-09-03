Саратовский академический театр оперы и балета продолжает готовить сцену к открытию очередного 218 театрального сезона, рассказала министр культуры Татьяна Гаранина в своем профиле в Instagram.

На период реконструкции основного здания театра оперы и балета основной площадкой станет филиал, расположенный на проспекте 50 лет Октября, 110А.

Сейчас на новой сцене уже вовсю проводятся репетиции с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Уже подготовлена сцена, зрительный зал и оркестровая яма.

Новый театральный сезон после длительного «застоя» готовится открыться Собиновским музыкальным фестивалем «Музыка войны и победы». Театральная труппа готовится также к премьере оперетты «Баядерра» венгерского композитора Имре Кальмана.