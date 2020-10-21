В соцсетях размещена запись о том, как относятся в театре кукол “Теремок” к истории.

— Директор учреждения Александр Удалов, а также министр культуры Татьяна Гаранина, как видим, не пошли на уговоры общественников и архитекторов, и всё-таки начали монтировать экран поверх панно с Лениным и детьми, — отмечается в сообщении.

Отметим, что театр получил свое здание в 1967 году к 50-летию установления советской власти . По видимому, нынешнее руководство учреждения не испытывает благодарности к СССР по этому поводу.

