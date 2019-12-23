Для жителей Саратова подготовлена праздничная программа.

По 7 января 2020 года она работает в специальном праздничном режиме.

С 22 по 30 декабря 2019 года с 17 до 18.3 и со 2 по 7 января 2020 года с 12 до 19 в Доме Деда Мороза проходят встречи с главными новогодними персонажами. Юные саратовцы смогут окунуться в волшебную атмосферу сказки, увидеть главного зимнего волшебника, сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, рассказать

стихотворение, спеть новогоднюю песню, а на память о посещении получить сладкий приз.

В эти же дни на сцене состоятся театрализованные представления и концертные программы с участием муниципальных творческих коллективов.

В ночь на 1 января 2020 года подготовлена праздничная программа «С Новым годом, Саратов!». С 22 до 2 горожан ждет театрализованное представление и праздничный фейерверк.