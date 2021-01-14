Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на встрече с жителями поселка Завокзальный выступил с инициативой разработки трехлетнего плана его развития и аналогичных проектов для каждого поселка Саратова.

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. примет участие в решении вопросов проектирования городских пространств и создания комфортных условий для жителей поселков Саратова. Это мнение высказал ректор Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Олег Афонин.

— Я считаю инициативу Вячеслава Володина очень актуальной. Сегодня в поселках города проживает значительная часть населения, людям необходима комфортная инфраструктура, включающая в себя не только жилые дома, но и качественно и безопасно продуманные пространства для отдыха, остановки общественного транспорта, дороги, тротуары и другие объекты для комфортной жизни.

Технический университет готов помочь городским властям в решении этих вопросов. У нас имеется сильная архитектурная школа, мы готовы предложить городу свой опыт и креативные решения.

В конце декабря 2019 года по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина и депутата Государственной думы РФ Николая Панкова на базе Института урбанистики, архитектуры и строительства (УРБАС) СГТУ имени Гагарина Ю.А. был открыт Научно-производственный центр архитектуры, дизайна и строительства «УРБАНПРОЕКТ».

Областью деятельности центра является разработка проектной и рабочей документации в сфере архитектуры, ландшафтного дизайна, проектирования зеленых насаждений, благоустройства и планирования территорий и многое другое. В нем трудятся ведущие преподаватели Института УРБАС и талантливые студенты.

Во взаимодействии с администрацией Саратова центром «УРБАНПРОЕКТ» уже разработаны проекты концепций развития пяти общественных пространств города, такие как бульвара по ул. Астраханской, сквера Первой учительницы, сквера Героев Краснодона, сквера по ул. им. Радищева А.Н., бульвара по ул. Большой Садовой, бульвара имени Мюфке К.Л. Кроме того творческий коллектив УРБАС разработал проект концепции парка в микрорайоне Юбилейный. Которой реализуется по инициативе депутата Государственной Думы Николая Панкова. Проект уже обсуждается с жителями, в него вносятся необходимые изменения и доработки, готовится очередная презентация с учетом высказанных пожеланий.

Мы ведем непрерывную работу по развитию городских пространств и готовы предложить свое видение проектов по развитию городских поселков, — отметил ректор Олег Афонин.