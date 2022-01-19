Накануне ночью, 18 января, на территории области наблюдался обильный снегопад. Об этом в telegram сообщил вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.



-Для ликвидации последствий метели и спасения людей из снежных заносов на автодороги регионального и межмуниципального значения направлен отряд тяжелой техники областной службы спасения,-написал он.

Отряд расчистил дороги к селам по трассам:

Е38 — н.п.Константиновка — Юрловка — Сосновка, Р-228 хутор Маяк, Р-228 н.п.Колотов Буерак – Хмелёвка, Р-228 н.п. Буркин Буерак – Багаевка, Р-228 хутор Власовский.

За минувшую ночь было привлечено 75 единиц техники и 138 человек личного состава.