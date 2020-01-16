В 2019 году на полигоне Приволжской железной дороги было реализовано более 100 проектов бережливого производства с суммарным экономическим эффектом более 136 миллионов рублей. Это на 44 процентов больше показателей 2018 года, когда он составлял 94,5 миллиона рублей.

В реализации проектов были задействованы сотрудники из 95 структурных подразделений, действующих на полигоне Приволжской железной дороги. Наибольший вклад внесли предприятия Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава с экономическим эффектом 56,6 миллиона рублей, Приволжской дирекции тяги 36,1 миллиона рублей, Приволжской дирекции инфраструктуры с экономическим эффектом 28,1 миллионов рублей.

Программа проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД» реализуется на Приволжской железной дороге с 2011 года. За девять лет разработано и внедрено более 1,5 тысячи проектов бережливого производства с суммарным экономическим эффектом около 0,5 миллиарда рублей.