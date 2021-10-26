Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и женщины в селе Черкасское Вольского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК Саратовской области.

Сегодня утром, 26 октября, жительница села Черкасское Вольского района пришла навестить своего 52-летнего соседа. Войдя в дом, женщина обнаружила хозяина дома на диване в кухне без признаков жизни. В комнате на полу находилось тело его 45-летней подруги. Соседка вызвала на место происшествия сотрудников полиции.

Признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. Помещение дома отапливалось газовой печью, фитиль которой на момент прибытия соседки горел. Шибер дымохода печи был закрыт. Скорее всего, смерть произошла из-за отравления продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.