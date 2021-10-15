Телефон единой дежурной диспетчерской службы Заводского района Саратова временно изменился, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием звонков жителей в ЕДДС будет осуществляться по телефону 56-98-74.

Этот номер буде актуален с 15 до 21 октября.