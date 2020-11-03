Жертвами мошенников стали жители Саратовской области, которые отдали им свыше 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

На их уловки попались люди разных возрастов, от 28 до 70 лет.

Те представлялись сотрудниками банка, просили карты и коды из смс. В случае с пенсионеркой злоумышленники устроили целый спектакль. Сначала ей позвонила якобы сотрудница банка и рассказала о списании средств. Потом ей набрал “правоохранитель” и сказал, что стоит сотрудничать с учреждением.

На протяжении нескольких дней ей звонили неизвестные, тоже “сотрудники банка”. Она не выдержала и перевела суммарно 131 тысячу рублей куда ей сказали, оформила кредитку и перевела с нее деньги. Общая сумма ущерба составила 198 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, как и по заявлениям двух других жертв мошенников.