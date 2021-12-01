Сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в аэропорт «Гагарин» днем 1 декабря.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, — об этом сообщает пресс-служба «Гагарина».

Все находившиеся в здании воздушной гавани — персонал и посетители-были эвакуированы на улицу.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. Сообщение оказалось ложным.

Напомним, накануне, 30 ноября, злоумышленники также сообщили о «минировании» здания. Информация не подтвердилась.