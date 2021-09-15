Издание Telegra.ph опубликовало расследование о доходах семьи кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко.

Могомиллионный доход теперешнему оппозиционеру, устраивавшему челлендж про жите-бытье на «макарошках», принесла супруга Ольга, — утверждается в расследовании.

Девушка из Невинномысска (на фото ниже Николай и Ольга на свадьбе у друзей) смогла устроить безбедную жизнь коммунисту, — пишет Telegra.ph. Связь эта становится ещё более очевидной, если знать, что Бондаренко накануне избирательной гонки переписал свое ООО «ХимИнвест» на отчима супруги Виталия Мосягина.

Расследователи также увидели связь между компанией линейки «Уралхима» Дмитрия Мазепина, которая обслуживает самые крупные объекты холдинга минудобрений, и фирмой тёщи Бондаренко «Химпроект» Валентины Мосягиной. Эти компании находятся даже по одному адресу: Низяева, 41. «Очевидно, работая в бухгалтерии, Валентина имеет доступ к огромным ресурсам «Уралхима», и, соответственно, перенаправляет часть их на компании Бондаренко», — пишут журналисты.

Происхождение коммуниста Бондаренко, как выяснил Telegra.ph, тоже далеко не пролетарское. Мать тогда ещё молодого юриста Галина Анатольевна успешно ворочала бизнесом в фирме «Поле чудес», куда устроили после вуза и Николая.

Мать Бондаренко в телефонных адресных книгах записывают как «Кормилицу». Это всем известная в Саратове сеть магазинов продуктов.

Официально бизнесменша работает как ИП Занкина С.Е., видимо, скрываясь от контролирующих органов. В сети, по сообщениям саратовцев, часто бывает просрочка, — утверждает Telegra.ph.