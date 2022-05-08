Телеграм-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина провел опрос на тему «Чего не хватает руководителям органов местной власти?».

Свое мнение выразили более 6 тысяч человек.

25% проголосовавших полагает, что чиновникам «всего хватает».

24% считают, что представителям местной власти не хватает «профессионализма и работоспособности».

23% отметили нехватку у чиновников «порядочности и чувства справедливости».

19% опрошенных считают, что служащим Саратовской области не достает «желания брать на себя ответственность».

9% не видят в стиле руководства отцов города «любви к жителям и городу».