Марафоны сериалов, проекты собственного производства, оскароносные фильмы и много смеха на «ЧЕ!» в новогодние праздники.

Российского менталиста покажут на «ЧЕ!»

Даниил Романов (Йехезкель Лазаров) — харизматичный консультант особого криминального отдела полиции. Он буквально читает мысли других. Он психолог и менталист. Но все меняется в один день. Даниил дает оскорбительную характеристику опасному преступнику в популярном телешоу.

В сериале также сыграли Петр Нестеров, Дэни Яровский, Александр Мохов и другие.

Смотрите сериал «Тот, который читает мысли» 30 декабря с 14:30

(повтор 2 января с 6:45 на телеканале «ЧЕ!»)

Назад в прошлое

31 декабря на телеканале «ЧЕ!» начнется с исторического эпоса — сериала «Дружина»

1234 год. Воины дружины новгородского князя прибывают в затерянное селенье. Они неразговорчивы, о них ходят странные слухи. Воины ищут княжича Александра, которого нужно доставить в Новгород. От этого зависит судьба Новгородского княжества, где старый князь противостоит Ордену меченосцев, а бояре жаждут покровительства Папы Римского.Северные земли атакованы норманнскими варягами, в столице нарастает смута. Дружина во что бы то ни стало должна привезти в Новгород мальчика Александра, в будущем — великого Александра Невского.

В сериале снялись Сергей Воробьёв, Михаил Богданов, Александр Эрлих, Геннадий Казачков, Алексей Парасевич.

Смотрите сериал «Дружина»

31 декабря с 7:40 на телеканале «ЧЕ!»

О героях, богатырях нового времени, о тех, кто любит Родину

Новый 2021 начнется на «ЧЕ!» с еще одного эпического сериала, только о новой истории, о героях нашего времени. «Десантура. Никто, кроме нас» рассказывает о жизни российский офицеров ВДВ, их семьях, проблемах, испытаниях на службе и в собственных семьях, о ненужности и любви к Родине.

События происходят в период с 1991 года до настоящего времени.

В сериале снялись известные российские актеры: Егор Бероев, Кирилл Плетнёв, Никита Емшанов, Анна Снаткина, Екатерина Федулова, Мария Куликова.

Чтобы изобразить жизнь офицеров максимально правдоподобно, съемки проходили в реальных условиях службы: на 40-градусной жаре в Таджикистане, в грязи и ледяной воде — в Чечне, с участием спецназа — в Осетии. А еще профессиональные каскадеры, прыжки на военных парашютах и реальные контузии — актеры сериала пережили то, с чем офицеры сталкиваются каждый день на нелегкой службе в горячих точках.

Смотрите сериал «Десантура. Никто, кроме нас»

1 января с 6:00 на телеканале «ЧЕ!»

Путешествия, рестораны и розыгрыши разрешены

Четыре комика — Сева Москвин, Володя Маркони, Ваня Пышненко и Кирилл Сиэтлов — вышли на улицы Москвы, оккупировали торговые центры и разыгрывают случайных прохожих и посетителей. Они получают команды друг от друга и должны выполнить задания, даже самые неловкие и смешные.

Поэтому объектами шуток и приколов становятся не только случайные прохожие, но и сами ведущие.

Смогут ли комики справиться с заданиями? Кто откажется, как отреагируют прохожие и к чему приведут смелые розыгрыши?

Смотрите в шоу «Шутники»

28 и 29 декабря в 23:00 на телеканале «ЧЕ!»

«Супершеф» – реалити-шоу во главе с известным ресторатором Арамом Мнацакановым. Его миссия заключается в спасении убыточных ресторанов по всей России. Арам Мнацаканов – владелец собственной сети ресторанов и фанат самых качественных продуктов – смело врывается в заведения, которые находятся в шаге от банкротства, находит причины неудач и исправляет ситуацию всего за 24 часа.

«Супершеф» не просто кулинарное шоу: это программа о правилах ресторанного бизнеса. Ведущий проекта объяснит владельцам и сотрудникам ресторанов эти правила и научит по-новому относиться к ресторанной культуре, клиентам и приготовлению блюд.

Смотрите шоу «Супершеф»

3 января — в 6:45, 04 янв — в 7:10, 5 января — в 6:40 на телеканале «ЧЕ!»

Шоу «Рюкзак» дает участникам уникальный шанс впервые выехать за границу и посмотреть мир, а еще выиграть денежный приз. Но сначала им придется пройти испытание: добраться из пункта А в пункт Б в паре с незнакомым попутчиком в неизвестной стране. Участники «Рюкзака» могут взять с собой только пять вещей.

Больше у них ничего нет: ни денег, ни знания языков. Но есть 72 часа, чтобы выполнить задание, получить приз и обратные билеты. В противном случае им придется добираться домой самостоятельно. Участники проекта оказываются в самых экзотических местах, среди людей другой культуры, где царят свои законы и традиции. Чем более необычная страна, тем интересней квест.

Смотрите тревел-шоу «Рюкзак»

28 и 29 декабря в 1:00 на телеканале «ЧЕ!» (повтор 1, 2 января в 00:00, 3 января в 00:25)

Вперед, к звездам! Марафон «Звездных войн» на «ЧЕ!»

Здесь все не как у людей. Неудивительно, ведь само действие саги происходит не на Земле. И законы земные не работают.

Поэтому первым будет эпизод пятый, затем шестой, а затем – первый. Знатоки саги поймут. Они хорошо ориентируются в хронологии фильмов, а для новичков – это как искать путь в тумане. Но путь интересный, легендарный, звездный!

И актеры на нем встретятся исключительно звездные: Лиам Нисон, Натали Портман, Юэн Макгрегор, Харрисон Форд.

Каждый «звездный» эпизод – номинант или победитель премии «Оскар». Сага по праву зовется культовой, а ее героев «знают в лицо» даже те, кто не видел ни одного фильма.

У поклонников саги будет отличный шанс пересмотреть любимую киноэпопею, а у «новичков» – познакомиться наконец с легендарными “Звездными войнами”.

На «ЧЕ!» смотрите сагу «Звездные войны»

3 января с 7:30, повтор 05 января с 7:30

Вперед, в сказку! 4-го января

«Флаббер» — 8:00, повтор — 16:00

«Артур и минипуты» —10:00, повтор 7 января в 8:30

«Артур и месть Урдалака» — 12:00, повтор 7 января в 10:30

«Артур и война двух миров» — 14:00, повтор 7 января в 12:30

«Кто подставил кролика Роджера» — 18:00, повтор 6 января в 23:35

5 Оскаров, Хлоя Грейс Морец и Саша Барон Коэн – 3 основные причины включить «ЧЕ!» 4 января

Другие причины:

· Мартин Скорсезе — режиссер.

· Кристофер Ли, Бен Кингсли и Эйса Баттерфилд — в главных ролях.

· Сказочный и немного сентиментальный сюжет о мальчике-сироте, который отправляется в невероятное приключение.

· 11 номинаций на премию “Оскар” (5 побед).

Смотрите фильм «Хранитель времени»

4 января в 20:00 на «ЧЕ!», повтор 5 января в 23:36

Вперед, в 80-е!

6-10 января

«Приключения Электроника» — 6:00, повтор 8 января в 8:30

«Гостья из будущего» — 10:00, повтор 7 января в 14:30

«Назад в будущее» —16:30, повтор 8 января в 12:48

Марафон «Полицейской академии» — 9 января

Представьте, что в полицейские вузы начнут принимать всех желающих – абсолютно всех! Пол, возраст, состояние здоровья – не играют роли. Главное – желание. Что тогда?

Однажды мэр одного из городов США принял такой закон…и тут началось! В Полицейскую академию ринулось столько добровольцев, что это ввергло всех преподавателей в шок. Они не знают, как отбиться от новоиспеченных студентов, среди которых толстяки, хулиганы, ботаны, и пытаются сделать их учебу невыносимой. Но избавиться от новичков не так просто – им не страшны ни тяжелые тренировки, ни отжимания под ливнем, ни прочие «испытания».

Жизнь героев «Полицейской академии», их нелегкие учебные и трудовые будни, непредсказуемые вечеринки настолько невероятны и увлекательны, что их хватило на целых семь фильмов. Они даже успели съездить в Москву, познакомиться с русским балетом и, конечно, русской водкой!

Смотрите «Полицейскую академию»

09 января с 12:20 на телеканале «ЧЕ!»

«Большой переполох в маленькой Китае» — 9 января — 17:50

«Знакомство с Факерами» — 9 января — 20:00

Марафон сериала «Восьмидесятые» — 10 января на «ЧЕ!»

Кто был, не забудет, кто не был – смотрите сериал «Восьмидесятые». Пока не придумали машину времени, самый удобный и быстрый способ перемещения во времени – фильмы о прошлом, об эпохах и событиях, в которых хотелось бы побывать.

Восьмидесятые годы прошлого века – яркий и незабываемый период в историческом и культурном смыслах. Тем, кому выпало в этот период пережить юность и молодость, есть что вспомнить. Современному поколению остается расспрашивать о нем родителей и смотреть фильмы, чтобы увидеть, как это было.

«Восьмидесятые» – комедийный сериал, где с юмором рассказывается о том, каково жилось людям в СССР в конце XX века. В главных ролях – Александр Якин, Мария Аронова, Леонид Громов, Анна Цуканова-Котт.

Смотрите сериал «Восьмидесятые»

весь день 10 января с 6:46 на телеканале «ЧЕ!»