В Саратовской области с 21 февраля по 15 марта могут прерываться теле и радиотрансляции. Об этом сообщили в филиале ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр».

Причина — весенняя солнечная интерференция.

Картинка может “замерзать”, распадаться на пиксели, пропадать полностью. Длительность перерывов может составлять от нескольких секунд до десяти минут.

График перерывов можно найти на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».