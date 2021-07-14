Проводится проверка по факту обнаружения в Волге тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области.

В ночь с 10 на 11 июля 35-летний мужчина в компании коллег по работе катался на катере по Волге. В какой-то момент он решил нырнуть с катера в воду, но на поверхности воды после прыжка так и не появился. Его приятели вызвали полицию и обратились в областную службу спасения.

Водолазы обследовали водоем, но обнаружить тело мужчины не смогли. 14 июля коллеги мужчины, продолжая поиски, обнаружили его тело на поверхности воды. Спасатели доставили тело на берег.

Следователи провели осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

В настоящее устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.