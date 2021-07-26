Жители села Раевка Ивантеевского района Саратовской области нашли в степи тело мужчины из соседнего села, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Днем в воскресенье, 25 июля, в 10 метрах от от грунтовки рядом с селом Раевка местные жители нашли тело неизвестного мужчины. Когда на место прибыли следователи и полицейские личность умершего удалось опознать. Им оказался 40-летний житель поселка Знаменский, который 8 июля пошел на работу в Раевку и пропал.

Сейчас проводится проверка по факту смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.