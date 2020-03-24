Мужчину пришли навестить родные.

По информации СУ СКР, 46-летний погибший жил в квартире на Набережной Леонова. Сегодня к нему приехали близкие, но хозяин не открывал дверь. Тогда гости попали в жилище с помощью запасного ключа и обнаружили, что в помещении был пожар, а родственник лежит на балконе без признаков жизни.

Прибывшие специалисты не обнаружили на мужчине признаков насилия. По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за замыкания холодильника.

Сейчас проводится проверка, по итогу которой будет вынесено решение.