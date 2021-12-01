Труп пролежал в квартире не менее трех суток.
Как сообщили в региональном СУ СКР, в квартире дома на улице Тверская в Ленинском районе Саратова во вторник 30 ноября был обнаружен забитый до смерти гражданин 38-ми лет.
Погибшего нашли родные, которые позвонили в полицию
Судмедэксперты установили, что гибель мужчины произошла из-за многочисленных травм, следы которых имелись на лице, теле и руках. Причём, избиение произошло не менее 3-х дней назад.
В настоящее время ведутся поиски убийцы. Проводится проверка.