Труп пролежал в квартире не менее трех суток.

Как сообщили в региональном СУ СКР, в квартире дома на улице Тверская в Ленинском районе Саратова во вторник 30 ноября был обнаружен забитый до смерти гражданин 38-ми лет.

Погибшего нашли родные, которые позвонили в полицию

Судмедэксперты установили, что гибель мужчины произошла из-за многочисленных травм, следы которых имелись на лице, теле и руках. Причём, избиение произошло не менее 3-х дней назад.

В настоящее время ведутся поиски убийцы. Проводится проверка.