Вечером 27 ноября в частном доме в селе Рахмановка Пугачевского района обнаружен труп 50-летнего мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины, у него обнаружены ножевые ранения в области груди и шеи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, при каких обстоятельствах он получил эти раны.

Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины его смерти. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.