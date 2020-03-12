В Заводском районе Саратова, на улице Омской прохожая нашла тело мертвой малышки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Сегодня утром женщина шла мимо заброшенного сарая и увидела детские пеленки, в которые был замотан младенец. Ребенок уже не подавал признаков жизни. Жительница обратилась в правоохранительные органы. Следственный комитет вместе судебно-медицинскими экспертами уже осмотрели место происшествия.

Сейчас оперативники выясняют все подробности произошедшего.