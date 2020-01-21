Криминалисты установили личность мужчины, останки которого были обнаружены на пустыре в Саратове в ноябре прошло года. Об этом инфорпорталу «Новости Саратова» рассказали в региональном следственном управлении.

Напомним, 28 ноября рядом с поселком Воробьевка в Заводском районе прохожий заметил бродячую собаку, которая играла обглоданной человеческой головой. Мужчина вызвал полицейских и, которые, осматривая место происшествия обнаружили еще и ступню обутую в кроссовок.

Первоначально было установлено, что останки принадлежат взрослому мужчине. Сейчас эксперты смогли полностью идентифицировать личность умершего. Это 27-летний Сергей Федукин, пропавший в поселке Тепличный 6 октября.

Как рассказал инфорпорталу «Новости Саратова» источник, связанный с расследованием. Речь о криминальной составляющей в смерти Федукина не идет. Судя по характеру повреждений, его кости растащили бродячие животные.

По факту гибели мужчины проводится проверка.

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