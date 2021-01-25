Рядом с дачным товариществом «Энергия» на территории Расковского МО в Саратовском районе найдено тело мужчины, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Труп в овраге заметил случайный прохожий и сообщил в полицию. Мужчину опознали, им оказался 30-летний житель Волжского района Саратова.

Следователем и судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Неподалеку от тела мужчины находилась верхняя одежда и обувь. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено. По предварительным данным, смерть мужчины могла наступить из-за переохлаждения.

Проводится проверка.