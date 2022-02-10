В Саратовской области проводится проверка по факту смерти 44-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 10 февраля, возле частных домов по улице Паровозная Ершова было обнаружено тело 44-летнего мужчины. Бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

На теле мужчины обнаружена резаная рана на запястье. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины его смерти.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение, обстоятельства выясняются.