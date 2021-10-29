Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в водоеме в тела 59-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Сегодня, 29 октября, жительница села Малый Мелик, следуя по мосту через реку Мелик, заметила в воде тело человека. По одежде она опознала 59-летнего односельчанина, о чем сообщила его родственникам и в полицию. Сотрудники облспаса извлекли из водоема тело мужчины.

Следователем проведен осмотр места происшествия. Телесных повреждений при внешнем осмотре не выявлено. По предварительным данным, тело находилось в воде около суток.

Обстоятельства выясняются.