Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в пруду Саратовской области тела человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Утром 9 октября жительница поселка Лесной Ершовского района обнаружила в пруду тело человека, о чем сообщила в полицию. Спасатели облспаса извлекли из водоема тело мужчины.

Следователи не обнаружили на теле мужчины признаков насильственной смерти. По предварительным данным, тело находилось в воде около суток. В ходе проверки личность была установлена, им оказался 56-летний житель поселка Лесной.