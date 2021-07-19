Вчера, 18 июля, в коридоре в доме по проспекту Строителей в Марксе обнаружено тело неизвестного мужчины, на вид около 40-45 лет. Следователи начали проверку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

Следователем проведен осмотр места происшествия. На теле мужчины обнаружили множественные ушибленные раны и ссадины в области головы.

Сейчас следователи устанавливают личность мужчины, точную причину его смерти и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.