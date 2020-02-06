В квартире на улице Каховская в Балакове обнаружено тело умершей пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера, 5 февраля, жители многоквартирного дома на улице Каховская, обеспокоенные тем, что их соседка — 78-летняя одинокая пенсионерка долго не показывается из своей квартиры, вызвали полицию. Когда дверь в жилище взломали, то на полу в ванной было обнаружено тело умершей женщины.

По предварительным данным она умерла около месяца назад.

Напомним, в субботу вечером схожий случай тоже произошел в Балакове. В своей квартире умер одинокий 61-летний пенсионер. Его труп обнаружили спустя неделю.