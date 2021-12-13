Проводится доследственная проверка по факту смерти жителя поселка Екатериновка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

12 декабря жильцы одного из домов по улице Пушкинская в поселке Екатериновка обратились в орган полиции, сообщив, что их пожилой сосед долгое время ответствует. Сотрудники полиции, получив доступ в квартиру, обнаружили там тело 75-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила около недели назад. Назначено судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины его смерти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.