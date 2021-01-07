Эксперты установили личность человека, чьи кости были обнаружены в Балаковском районе Саратовской области 20 ноября, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, 20 ноября житель села Хлебновка Балаковского района обнаружил на поле в 2,7 километра от села в небольшом овражке костные останки человека и фрагменты женской одежды, о чем сообщил в полицию.

Была проведена генетическая экспертиза останков, и было установлено, что они принадлежат пропавшей 25 февраля прошлого года 21-летней Александре Харловой.

Следствие не исключает, что смерть девушки могла быть насильственной.