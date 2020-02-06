Саратовские следователи завели уголовное дело о насильственной смерти молодого мужчины в Ленинском районе.

15 января на улице Ипподромная в подъезде одного из домов между вторым и третьим этажом было обнаружено тело 25-летнего саратовца. Экспертиза установила, что он скончался от тупой травмы головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье умышленного причинения

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас следователи пытаются восстановить картину рокового дня, а также выяснить, кто был причастен к преступлению.