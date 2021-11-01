Труп неизвестного мужчины был найден в Ртищеве Саратовской области в трансформаторной подстанции.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, тело нашла 29 октября бригада рабочих.

Уточняется, что трансформаторная находится на улице Ильича.

Рабочие сообщили об увиденном полицейским.

Эксперты установили, что мужчина погиб примерно 3 месяца назад. Однако точную причину смерти им ещё предстоит выяснить.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: СКР