В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства смерти 55-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

55-летняя женщина проживала в частном доме в поселке Совхоз Комбайн в Волжском районе Саратова. На протяжении пяти дней она не отвечала на звонки близких.

Сегодня, 3 ноября, один из родственников направился к ее дому, и, заглянув в окно, увидел хозяйку в комнате на кровати. На стук и оклики она не реагировала, о чем он сообщил в полицию. Сотрудники областной службы спасения деблокировали входную дверь дома и обнаружили ее мертвой.

Признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружено. По предварительным данным, она скончалась около пяти дней назад. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины ее смерти.

Проверка продолжается.