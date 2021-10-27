Труп погибшего пролежало в ванной в Советском районе Саратова почти неделю.

Первыми забоспоколись соседи, которые давно не видели хозяина квартиры.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, 26 октября в ванной в квартире дома в районном поселке Степное Советского района обнаружили тело мужчины.

Когда сотрудники полиции попали внутрь помещения, то нашли гражданина в помещении ванной на полу мертвым.

Как сообщили следователи, гражданин скончался около недели назад. Эксперты окончательно определят причину смерти мужчины, — сообщили в ведомстве.

Фото: СКР