В образовательные организации Саратовской области продолжают давать тепло. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Батареи не холодны в 966 школах и 864 детских садах ( по 99 процентов от всего имеющегося числа), 116 организациях дополнительного образования (95 процентов).

На очереди — еще два в Энгельсе, три в Саратове. Они находятся в многоквартирных домах, поэтому когда здания подключат к теплу, оно появится и у них. Пока приходится ждать и другим объектам, мешает ремонт теплотрассы на 2-й Садовой и аварийные работы на улице Горького.