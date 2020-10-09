В Саратовской области до третьей декады октября сохранится бабье лето. Об этом сообщила синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

Ветер подует с юго-востока со скоростью 3-8 метра в секунду, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду.

Ночью похолодает до -5 в пониженных местах, так до +1+6 градусов. Завтра днем ожидается 13-18 градусов тепла, в воскресенье и понедельник — 14-19 градусов, в среду — 16-21 градуса.

В Саратове по ночам похолодает до +4+6 градусов, днем воздух разогреется до +16+18 градусов.

Комфортную погоду с превышением климатической нормы дарит горожанам антициклон.