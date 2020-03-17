Кратковременное похолодание покидают Саратовскую область и в регион снова возвращается тепло, сообщают специалисты Приволжского УГМС.

Днем воздух прогреется 5-7 градусов тепла, а местами, в южных районах – до +12 градусов. Ветер стихнет до 5-7 метров в секунду, причем резких его порывов не ожидается. Прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ночью в отдельных районах возможен небольшой снег, температуры опустится до -4 градусов.

В областном центре днем воздух прогреется до +7 градусов. Осадков в этот день синоптики не ждут. К вечеру похолодает до 1 градуса тепла.