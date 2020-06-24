С 22 июня Саратовским филиалом «Т Плюс» начали проводиться гидравлические испытания, энергетики просят жителей соблюдать меры предосторожности, сообщает пресс-служба компании.

На месте прохождения теплотрасс в Ленинском и Кировском районах компания разместила информационные плакаты для обеспечения безопасности жителей города, потому что проверка проводится повышенным давлением и температурой выше +40 градусов по Цельсию.

Энергетикам необходимо выявить и заменить поврежденные участки коммуникаций, чтобы подготовиться к отопительному сезону без экстренного отключения теплоресурса в холодное время года. Все работы согласованы с муниципалитетом.