В Большом зале консерватории 29 мая прозвучит «самый космический инструмент» – терменвокс. Этот единственный музыкальный инструмент в мире, на котором играют движениями рук в воздухе, без прикосновений, был изобретен физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году в Санкт-Петербурге. Терменвокс — беспрецедентная русская музыкальная инновация, которая до сих пор не имеет аналогов в музыкальном пространстве.

Впервые в Саратове терменвокс будет представлен в дуэте с «королем инструментов» — органом. В программе концерта: музыка Иоганна Себастьяна Баха, Габриэля Форе, Эдварда Грига, Эрика Сати, Петра Термена и многих других.

Приглашенным солистом станет Петр Термен — один из ведущих исполнителей на терменвоксе в мире, правнук Льва Термена, руководитель Russian Theremin School, композитор. В роли органистки выступит лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Наталья Гольфарб.

Начало концерта в 18:00

проспект им. Кирова С.М., д. 1.

тел. кассы: +7-845-239-92-32.

29 мая

Стоимость билетов — 600-700 рублей