Территория лесопарка «Кумысная поляна» увеличена на 958 гектаров. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, площадь особо охраняемой природной территории «Кумысная поляна» увеличена до 5477,4 га. К территории лесопарка присоединены площади Лысогорского лесного массива с высоким природоохранным потенциалом в объеме 958 га. Соответствующее постановление чиновник подписал 6 мая.

Также вице-губернатор отметил, что территория лесопарка поделена на функциональные зоны, для каждой из которых установлен отдельный режим охраны. Наибольшую часть занимает природоохранная зона – 5071,1 га (92,6% от общей площади).

— В ней допускается строго регулируемое рекреационное пользование для сохранности природных объектов, — заметил Бусаргин.

Решение о необходимости расширения Кумысной поляны принято в конце прошлого года в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.