Следственным отделом по городу Балаково завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего юноши, который обвинен сразу в трех грабежах, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Юноша подозревается в совершении сразу трех грабежей, произошедших в городе Балаково Саратовской области в разное время.

Вечером 25 ноября 2019 года 16-летний юноша на улице 30 лет Победы начал бить кулаками и ногами неизвестного мужчину в попытках отобрать его телефон за 2,285 тысячи рублей. Получив желаемое, парень покинул место происшествия.

Через месяц, 23 декабря 2019 года, около ночного клуба на проспекте Героев юноша попросил у подростка телефон, чтобы совершить мнимый звонок. Получив телефон подростка за 3,052 тысячи рублей, юноша сбежал.

Спустя несколько месяцев, 20 марта 2020 года, в магазине на проспекте Героев парень открыто похитил бутылку алкоголя за 197 рублей.

Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен.

Для выяснения причин такого поведения подростка следователи проверят условия его жизни. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд.