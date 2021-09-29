Предъявлены обвинения 69-летней жительнице Саратова, зарезавшей своего зятя во время бытовой ссоры, сообщает пресс-служба СКР.

Женщина жила в своей квартире вместе со своей дочерью и ее 44-х летним сожителем. Днем 26 сентября теща находилась дома вдвоем с мужчиной и между ними разгорелся конфликт. Она начала предъявлять уме претензии, что он пьет и не имеет работы. В ответ мужчина оскорблял ее словами нецензурной брани, и в конце концов решил покинуть квартиру. Женщина взяла нож, и догнав его у выхода, воткнула в спину.

Мужчина скончался на месте. Женщина созналась в содеянном. Ведется следствие.