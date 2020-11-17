С сегодняшнего дня, 17 ноября, согласно постановлению главы Роспотребнадзора по Саратовской области сроки тестирования на коронавирус не должны превышать 48 часов. Об этом на сегодняшнем заседании корсовета заявил глава региона Валерий Радаев.

—Мне нужны полные данные, выходит ли Саратовская область на этот показатель, а также на необходимый объем исследований — 200 на сто тысяч человек, — отметил он.

Валерий Радаев отметил, что жесткое соблюдение всех параметров диагностики — главное условие эффективного лечения на дому, своевременного получения бесплатных препаратов.

Поэтому нарушение регламентов – недопустимо.