Председатель городского совета ветеранов принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ

Сегодня, 29 июня, председатель городского Совета ветеранов Юрий Тимофеев принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Он также поделился своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны.

— Это голосование необходимо, оно назрело, так как Конституция принималась в 1993 году, когда у нас была нестабильная ситуация. Сейчас в спокойной обстановке мы можем внести некоторые изменения, которые нам нужны, а именно пункты о социальной защите ветеранов, пенсионеров. И, конечно же, важные статьи, которые обеспечивают территориальную целостность страны и ее независимость, — отметил Юрий Тимофеев.

Он также подчеркнул значимость того, что теперь в Конституции РФ будет закреплено обеспечение защиты исторической правды.

— Сохранение истории, недопущение попыток искажения, фальсификации нашей истории – это тоже очень необходимо и важно, — рассказал председатель городского Совета ветеранов.

Юрий Тимофеев также позитивно высказался в отношении организации голосования на дому и во дворе, так как многие члены ветеранской организации по тем или иным причинам не могут проголосовать на избирательном участке, а выездные избирательные комиссии дали им такую возможность.

Он также поделился своим мнением, почему поддержал родной Саратов в присвоении ему почетного звания «Город трудовой доблести».

— Это очень важно для подрастающего поколения, — отметил Юрий Тимофеев.

Напомним, проголосовать можно по 1 июля включительно. Избирательные участки работают ежедневно с 8:00 до 20:00.