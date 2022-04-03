В Балакове работник АО «Вагоностроительный завод» умер после производственной травмы, когда ему в голову отлетела деталь.

Как сообщили в Государственной трудовой инспекции по Саратовской области, 10 марта 55-летний токарь завода делал пробную обработку детали на токарно-винторезном станке.

Ранее станок был на капремонте, — уточнили в ГИТ.

Во время работы деталь вылетела из патрона и ударила рабочего в голову. После полученной травмы головы тяжелой степени и травм грудной клетки мужчина впал в кому, а 18 марта скончался.

В ходе расследования установлено, что во время изготовления детали рабочий несколько раз просил о помощи коллег.

Якобы токарь не мог понять, как работает станок после ремонта. Однако никто коллеге не помог.

Когда станок начал раскачивать деталь, токарь не стал его отключать, после чего получил смертельную травму.

По информации Гострудинспекции, причиной несчастного случая стало отсутствие контроля со стороны организации. Виноватым на четверть назван и сам токарь, нарушивший инструкции по охране труда и не отключивший станок в аварийном порядке. Кроме погибшего ответственными за несчастный случай названы начальник механического цеха, главный инженер АО «ВСЗ» и сам вагоностроительный завод.