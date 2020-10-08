На сегодняшнем брифинге в минздраве Саратовской области заместитель главного врача городской станции «Скорой медицинской помощи» Саратова по оперативной работе Юрий Резник рассказал о работе врачей.

“Скорая” работает на пределе своих возможностей. Бригаде перед выездом надо подготовить автомобиль, средства защиты, оборудование. В течении суток каждая из них совершает до 20 вызовов, практически нет режима ожидания. Передохнуть медики могут только во время езды с одного адреса на другой.

нередки случаи, когда горожане набирают 03, а им надо обращаться в поликлинику.

В течении суток в “скорую” в Саратове поступает более тысячи вызовов, из них консультативного характера в три-четыре раза больше, чем по поводу экстренной помощи.

На неотложные вызовы приходится всего 10-15 процентов от общего количества.

Иногда люди вызывают медиков с температурой 37,3 или когда порезали палец во время чистки рыбы.

Врачи приезжают на любой вызов и не отказывают никому.