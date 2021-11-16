Только 7% жителей Саратова хорошо оценили экологию города. Такой показатель в ходе ежегодного опроса выявили специалисты организации Superiob.

Результаты исследования говорят о том, что мнение касательно экологического состояния Саратова только ухудшилось. В прошлом году оценку «Нормально» дали 32% жителей города, в то время, как в прошлом году — 45%. Процент оценки «Плохо» наоборот возрос. В текущем году он составил 47% вместо 36 прошлогодних. Процент оценки «Хорошо» стался прежним. Как и в прошлом году она составляет 7%.

Качество продуктов питания в Саратове оценили в среднем на 3,2 балла из 5, чистоту и утилизацию отходов на 2,5 балла, 3 балла набрало качество воды и качество воздуха оценили на 2,9 балла.