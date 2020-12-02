На сегодняшнем брифинге первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал, сколько жителей региона лечатся от новой инфекции.

В стационарах находится 3,524 тысячи человек, новой инфекцией из них заражены 2,292 тысячи человек, пневмония диагностирована у 3,407 тысячи человек, этот диагноз вкупе с коронавирусом у 2,247 тысячи пациентов.

Кислородную поддержку получают 728 пациентов, на ИВЛ находятся 212 человек.

Амбулаторно получают лечение 881 человек.

Еще 150 коек открыто в 1-й городской больнице Энгельса, общее число мест — 4,405 тысячи, свободно — 881.